Balıkesir'de şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; sabah 5.30 sıralarında Gönen'deki bir eğlence merkezinden dönen şahıslar Gönen-Biga karayolunda Hasanbey Mahallesi yakınlarında aşırı hız yüzünden özel araç ile şarampole uçtu.
Şarampole uçan araç sulama kanaletlerine çarparak takla attı. Kaza yapan araçta bulunan B.U.Ö. ile A.G. hayatını kaybetti.
A.O.D. , E.D., M.A. ise olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şahısların tedavisi devam ettiği ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.
Olayla alakalı adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.