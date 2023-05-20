Savcı Sayan kalp krizi geçirdi

Ağrı Belediye Başkanlığı'ndan istifa ederek, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den milletvekili adayı olan Savcı Sayan'ın, Aydın'da kalp krizi geçirdiği bildirildi.



Yolda rahatsızlanan Sayan'ın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Hastanenin Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör, AA muhabirine, göğüs ağrısı şikayetiyle gelen Savcı Sayan'a anjiyo yapıldığını ve şu anda durumunun iyi olduğunu belirtti.



Savcı Sayan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi;



"2. tur seçim çalışmalarına İzmir’de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı Bey'in tedavisi devam etmektedir."