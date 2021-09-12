Seda Nur’un sır ölümü: Acılı anne ve baba isyan etti

İstanbul Maltepe’de Nişantaşı Üniversitesi öğrencisi Seda Nur Şen (24), Serdar Y. (32) ile birlikte 8 Eylül’ü 9 Eylül’e bağlayan geceyi Cevizli Mahallesi’ndeki bir rezidansın 40 numaralı dairesinde geçirdi.



Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre Serdar Y. 9 Eylül sabahı elinde çantasıyla rezidansın resepsiyonuna indi. Kız arkadaşının uyanmadığını, ölmüş olabileceğini söyledi. Resepsiyon görevlisi hemen polisi aradı.

Polisler rezidansa gittiklerinde Seda Nur Şen’in hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Seda Nur Şen’in vücudunda ölüm morlukları başlamıştı ancak herhangi bir darp izi yoktu. Erkek arkadaşı olduğunu söyleyen, 2’si uyuşturucu, biri de dolandırıcılıktan toplam 3 suç kaydı bulunan Serdar Y. gözaltına alındı.



OLAYI OTOPSİ AYDINLATACAK



Ümraniye’de mobilyacı olan Serdar Y. ifadesinde, MET dediği metamfetamin içeren bir uyuşturucu kullandıklarını, sabah uyandığında Seda Nur Şen’in vücudunun morardığını gördüğünü anlattı.

Seda Nur Şen’in cenazesi savcının otopsi talebiyle Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Adli Tıp yapacağı otopside genç kadının uyuşturucu kullanıp kullanmadığını ve kesin ölüm nedenini ortaya çıkartacak.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yazıcı'nın polisteki ifadesinde gece kız arkadaşı ile uyuşturucu kullandıklarını, sabah ise Şen'in vücudunun morardığını ve uyanmadığını gördüğünü söylediği belirtildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yazıcı Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından şüpheli Serdar Yazıcı'yı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti. Yazıcı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ACILI BABA: ÇOCUĞUMU KANDIRDILAR



Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Sedanur Şen'in cenazesi geçen Cuma Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.



Sedanur Şen'in babası İbrahim Şen, kızının bipolar hastası olduğu ve bu nedenle madde bağımlısı olduğu için tedavi gördüğünü söyleyerek şunları kaydetti:



"23 yaşındaki meleğimi toprağa verdim. Hiçbir suçu olmayan, sadece psikolojik rahatsızlığı olan tedavi gören bu arada psikolojik rahatsızlığından dolayı maddeye bulaşan bir kız. Tedavi görüyordu, hem madde hem de psikolojik. Bipolardı benim çocuğum. Melekti yani onu diyebilirim. Herkes tanıyor biliyor bizi. Yalan konuşacak bir şeyim yok. Benim çocuğumu kandırdılar. Benim çocuğuma çip taktılar madde kullanmayı engelleyici. Bir sürü ilaç verildi. Doktor kontrolünde eve getirildi."



"SIRF MADDE VERMEK İÇİN BENİM KIZIMI ÖLDÜRÜYOR ORADA"



Şen sözlerini şöyle sürdürdü: "Evde dinlenmesi lazımdı. Ama madde yoksunluğu çekiyor, dışarı çıkıyor. Yemin billah ediyor bir şey yapmayacağım diye. Ama bu şerefsizler onu arıyorlar, bir şekilde buluyorlar. Çocuğu teşvik ediyorlar. Çocuğumun ayağında iltihap oluşmuştu. Hastaneden geliyordu gece 23.30'da. 30 tane iğne olması lazımdı.



Onu geliyor hastaneden alıyor bu şerefsiz. Biz bir hava alalım, çok sıkıldı diyor. Gidiyorlar hava almaya, gelmiyorlar. Saatlerce arıyoruz annesi arıyor, yazıyor, yok. Benim çocuğuma çip takılı. Hala dikişleri duruyordu üzerinde. Onu bile bile otel odasına götürüyor. Sırf madde vermek için benim kızımı öldürüyor orada. Kızım kendisi diyordu, 'Baba ben madde alırsam ölürüm. Doktorum bana asla alma, kullanma, geçecek bu demişti.' dedi." diye konuştu.



"KIZIM CANAVAR OLDU ONLARIN SAYESİNDE"



Kızını anlatan İbrahim Şen, "Bizim meleğimizdi, sokaklardan yavru kedileri toplayan, kimseyi kırmayan, hassas, tertemiz, üniversitesini başarılı bir şekilde bitirmiş, Turizm ve Otelcilik mezunu, spor eğitmenliği sertifikası almış, sporla uğraşan bir kızdı benim çocuğum. Sağlığına dikkat eder, yağlı yemez, spor yapar. Benim kızım canavar oldu onların sayesinde" dedi.



"TEDAVİ GÖRDÜĞÜNÜ BİLE BİLE ONA ENJEKTE EDEN KATİLDİR"



Şüpheli Serdar Yazıcı'nın serbest bırakılmasına tepki gösteren baba İbrahim Şen, "Bana verilen bilgiye göre oteldeki aramalarda çantasında silah bulunuyor. Uyuşturucu imalatı yapmaktan sabıkalı. Uyuşturucu satmaktan sabıkalı. Bu şahıs neden serbest bırakıldı sormak istiyorum. Biz zaten şikayetçi olduk. Benim çocuğum yandı, biz yandık. O 23 yaşındaki fidan gitti. Benim çocuğumun tedavi gördüğünü bile bile ona enjekte eden katildir benim için" şeklinde konuştu.



"BANA GİDERKEN DEDİ Kİ; 'KIZINIZ BANA EMANET KORKMAYIN'"



Sedanur'un annesi Sevinç Şen, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı.

Sevinç Şen şunları söyledi:

"Onu en son ayın sekizi çarşamba günü gördüm. Onu iğne olmaya ben götürüyordum. Sabah öğle akşam iğnesi vardı, ayağındaki enfeksiyondan dolayı. Dışarıya çıkmıştı, izin almıştı. 'Anne çok sıkıldım, ne olur hiçbir şey yapmayacağım. Birazcık çıkayım sahile. Arkadaşım yanımda güvenli bir arkadaşım. ' dedi. Saat 23.00 gibi tıp merkezinde buluşalım dedi. Sonra iğne için buluştuk, bir arabayla geldi o çocukla. Baktım orada bekliyor, neden bekliyor acaba dedim. Sonra, 'Anne ben arkadaşlarımın yanına gideceğim Beşiktaş'a.' dedi. Hayır gidemezsin, bunu benden isteme. Ne dedi sana doktorun, '20 gün evde kal, dışarı çıkma, temiz kal Seda.' dedi, dedim.

Ayrıldık, o çocuğun arabasına bindi. 'Arkadaşım beni bırakacak.' dedi. Sonra ayrıldım onlardan gidiyordum. 'Anne gel seni de bırakalım.' dedi. Beni eve bıraktılar. Bana giderken dedi ki, 'Kızınız bana emanet korkmayın.' Ertesi gün, ilaç saati geldi. Alarmı çalıyor telefonun. Aradım, sosyal medyadan mesaj attım en sonunda. Kızım dedim, ne olur beni duy, ilaç saatlerin geçti. Ayağındaki yaraya pansuman yapmamız gerekiyor. Kayınvalidem aradı, polis geldi dedi. Sonra karakola gittik beraber. Polisler birbirlerine bakıyorlar, nasıl söyleyeceklerini bilemediler."