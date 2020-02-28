Sefer görev emri nedir? (e- Devlet ile sefer görev emri nasıl sorgulanır?)

İdlib'de rejim güçlerinin TSK unsurlarına yönelik hava saldırısında 33 asker şehit oldu.

Hava saldırısının ardından Sefer görev emri Google'da en çok arananlar arasında.

SEFER GÖREV EMRİ SORGULAMA EKRANI

SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?

Askerliğini tamamlamış veya tezkerisi almış vatandaşların mili seferberlik durumda yeniden askeri göreve çağırılması demektir. Sefer görev çağrısı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulmaktadır.

SEFER GÖREV EMRİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Seferberlik halinde MSB'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre,

''Seferberliğin ilanı, radyo, televizyon, posta, telefon ve her türlü yayın araçlarıyla duyurulur. Bu duyurular yükümlüler için tebliğ yerine geçer. Seferberliğin ilanıyla birlikte;



1. Ellerinde sefer görev emri olanlar, kendi imkânları ile veya en yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına müracaat ederek, 48 saat içerisinde, sefer görev emirlerinde yazan il / ilçeye gitmek zorundadırlar. Verilen sefer görev emrinde bilet bölümü bulunmaktadır. Bu bilet bölümü, gidilecek güzergâhta seyreden ya da otobüs terminallerinde bulunan araç sürücülerine gösterildiğinde doldurulup imzalanarak verildiğinde araç sürücüleri, yasa gereği hiçbir ücret talep etmeden öncelikle sefer görev emirli personeli aracına alması gerekmektedir.



2. Yedek personel yanlarına sefer görev emri, nüfus cüzdanı, künye levhası ile varsa askeri sürücü belgesini alırlar. Sefer görevli yedek personel, sefer görevinin bulunduğu il / ilçede otogar, tren garı, hava alanı vb. yerlerde karşılanarak görev yapacakları birlik/kuruma gönderileceklerdir. Seferberlik ve savaş halinde katılacağı birliği bulamayanlar, en yakın askeri birlik ve kuruma başvururlar.



3. Askerlik hizmetinizi yaptıktan sonra bir daha silahaltına alınmanızı engelleyecek şekilde sağlık durumunuz bozulmuşsa, en yakın Askerlik Şubesine müracaat ederek, Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili Sağlık Kurullarına sevkinizi yaptırabilirsiniz. Sefer görevinizin iptal edilebilmesi için alınan sağlık raporunun yedek subay ve yedek astsubaylar için “TSK’de Görev yapamaz”, Yedek Erbaş ve Erler için “ Askerliğe Elverişli Değildir.”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir.”, Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz” kararlı olması gerekmektedir'' ifadeleri yer almaktadır''

SEFER GÖREV EMRİ SORGULAMA

Sefer görev emri sorgulamak için e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile birlikte giriş yapmanız yeterli.

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