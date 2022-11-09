Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü? Selim Yalçınkaya olayının detayları

11 Ağustos'ta başına sert bir cisim vurularak öldürülen Selim Bayraktar'ın ölümünün ardından sır perdesi hala aralanmadı. Annesi ve kız kardeşi canlı yayında katilin bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi.

23 yaşında bir çocuk babası olan Selim Yalçınkaya'nın öldürülmesinin ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı. Oğlunun katilini bulmak için Müge Anlı'nın kapısını çalan Nasibe Yalçınkaya, cinayetle ilgili eski gelinini suçladı. Ankara'nın Mamak ilçesinde oturduğu evin garajında ölü bulunan Selim Yalçınkaya'nın ailesi, eski gelinleri Derya'yı suçladı.Genç adam evinin garajında öldürüldü.

Derya ise "Bahsi geçen ve eski kayınpederimin öldürdüğü Erdoğan'la konuşmam oldu ama ben ona sevgili gibi yazmadım. O bana 'canım' diyordu. Ben, Erdoğan'ın eski kayınpederimle ve Selim'le bir olarak bana oyun kurduklarını düşündüm" dedi.



Selim Yalçınkaya'yı ölüme götüren olayların gelişimi herkesi şaşkına çevirirken cinayetin üzerindeki sis perdesi henüz aralanamadı.