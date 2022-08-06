Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 4 yaralı

Adana'da servis aracı ile otomobilin karıştığı kazada, otomobilde bulunan aynı aileden 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haberler - DHA 06.08.2022 - 04:28 | Son Güncelleme : 06.08.2022 - 04:31

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 4 yaralı

'nın merkez Seyhan ilçesinde servis aracıyla otomobil çarpıştı.

Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi'nde saat 02:00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 01 S 0256 plakalı servis aracı, 1'i bebek 4 kişinin bulunduğu sürücüsü öğrenilemeyen 01 AKJ 727 plakalı otomobile çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar yaralı bebek ve annesini özel bir hastaneye götürürken, araçta sıkışan 2 kişi için itfaiye ekipleri çağrıldı.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebek ve annenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 2 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, servis sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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