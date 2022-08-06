Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 4 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde servis aracıyla otomobil çarpıştı.



Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi'nde saat 02:00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 01 S 0256 plakalı servis aracı, 1'i bebek 4 kişinin bulunduğu sürücüsü öğrenilemeyen 01 AKJ 727 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobil hurdaya döndü

Çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobildeki 4 kişi yaralandı.



Çevredeki vatandaşlar yaralı bebek ve annesini özel bir hastaneye götürürken, araçta sıkışan 2 kişi için itfaiye ekipleri çağrıldı.



Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebek ve annenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 2 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, servis sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.