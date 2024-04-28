Şevval ayı ne zaman bitiyor? 2024 Şevval ayı bitiş tarihi

Şevval ayının ne zaman biteceği, üç aylar sonrasında başlayan şevval ayı ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hicri takvime göre yılın 10. ayı olan şevval ayında, orucun kaç gün tutulacağı da merak ediliyor. Peki, 2024 Şevval ayı ne zaman bitecek?

Şevval ayı ne zaman bitiyor? 2024 Şevval ayı bitiş tarihi

Şevval ayı döneminde 6 gün oruç tutma ibadetini yerine getiren vatandaşlar, şevval ayının ne zaman biteceğini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında, şevval ayı tarihleri belli oldu.

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTECEK?

10 Nisan tarihinde başlayan mübarek Şevval ayı 8 Mayıs'ta sona erecek.

ŞEVVAL AYI ORUCU KAÇ GÜN, NASIL TUTULUR?

Şevval ayı içerisinde 6 gün oruç tutulur. Şevval ayı orucu, tıpkı mübarek ramazan ayında tutulması farz olan oruç kadar faziletlidir ve sevabı büyüktür.

Şevval orucu, halk arasında 'Altı gün oruçları' olarak da bilinir. Şevval orucu peş peşe 6 gün boyunca tutulabilir. Yahut Şevval ayı boyunca tamamlanacak şekilde farklı günlerde de aralıklı olarak da tutulabilir.

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