Seyir halindeki araçta cinayet

Bursa-İzmir Otoyolu'nda otomobille seyir halinde olan Hayrullah Çalışmaz (54) ile araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

ARKA KOLTUKTAN ATEŞ ETTİ



Otomobilin arka koltuğundaki zanlı, yanındaki tabancayla Çalışmaz'a ateş etti.

YARDIM İSTEMEK İÇİN ARAÇTAN İNDİ YERE YIĞILDI



Yakın mesafedeki dinlenme tesisine giren Çalışmaz, akaryakıt pompalarının bulunduğu bölümde aracı durdurup yardım istemek için indiği sırada yere yığıldı.

ZANLI ARAÇLA KAÇTI



Şüpheli ise aracın direksiyonuna geçerek olay yerinden uzaklaştı.



Olay yerinde hayatını kaybeden Hayrullah Çalışmaz'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI



Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.



Kayıtlarda, benzinlikte aracı durduran sürücünün indikten sonra yere yığılması, şüphelinin ise aracı alıp uzaklaşması yer alıyor.