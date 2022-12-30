SGK 31 Aralık Cumartesi günü açık mı? SGK hafta sonu çalışacak mı? (2022 SGK çalışma saatleri)

SGK çalışma saatleri, EYT borçlanması nedeniyle uzun kuyrukların oluşması sonucunda merak ediliyor. Yeni yılda askerlik ve doğum borçlanmasına gelecek olan zamlar nedeniyle, borçlanma başvurularını hemen SGK'dan yapmaya çalışanlar, kurumun cumartesi günü açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, SGK hafta sonu açık mı, kapalı mı?

SGK 31 ARALIK'TA AÇIK MI, KAPALI MI?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, EYT borçlanma başvurularıyla ilgili açıklama yapıldı. SGK yaptığı açıklamayla EYT'liler için başvuruların cumartesi günü de yapılacağını açıkladı.



İşte o açıklama;



"Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir."

Buna göre; SGK, 31 Aralık Cumartesi günü saat 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.