Sıfır ve ikinci el araçta stok iddialarına müfettiş görevlendirildi

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Sıfır km ve ikinci el otomobil piyasasında manipülasyon iddiasına ilişkin olarak bakanlıkça müfettiş görevlendirildi.

Açıklama Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan geldi.

Muş, sosyal medya hesabından, araç piyasasında yaşanan temin sorununa ilişkin paylaşımda bulundu.



Bakanlık olarak harekete geçtiklerine işaret eden Muş, "Sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

