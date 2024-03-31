Siirt Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Siirt Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe ilçe Oy Sonuçları Son Dakika

Siirt Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024 Siirt seçim sonuçları, Siirt ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi ilçede hangi partinin adayı önde gibi Siirt seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak secim.ntv.com.tr adresinden takip edilebilecek.

31 Mart 2024 Siirt yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.

Saat 22:36 itibarıyla sonuçlar;



DEM PARTİ adayı SOFYA ALAĞAŞ %50.78 oy aldı.



AK PARTİ'den EKREM OLĞAÇ %37.32 oy oranı ile 2. sırada yer alıyor.



YENİDEN REFAH'ın adayı UMUT BARDAK ise %2.01 oy oranında kaldı..

Siirt İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Siirt YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.