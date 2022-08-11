Silahını temizleyen itfaiye eri 'yanlışlıkla' karısını öldürdü

Arnavutköy'de bir itfaiye eri karısını vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Gözaltına alınan itfaiye eri silahını temizlerken eşini yanlışlıkla vurduğunu iddia etti.

Haberler - İHA 11.08.2022 - 06:22 | Son Güncelleme : 11.08.2022 - 07:19

Silahını temizleyen itfaiye eri 'yanlışlıkla' karısını öldürdü

'un Arnavutköy ilçesinde iddiaya göre, Abdüllatif D. odada ruhsatlı silahını temizlerken, silahının bir anda ateş alması sonucu, o sırada aynı odada bulunan eşi Zeynep D.'yi vurdu.

Zeynep D., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan kadın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Abdüllatif D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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