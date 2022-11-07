Singapur'a ihraç edilen Türk baharatları toplatıldı

Türkiye'den ihraç edilen baharatlarda kanserojen maddeye rastlanınca ünlü bir firmaya ait paketler toplatıldı. Baharatların, piyasaya sürülmesine izin verilmedi.

Singapur Gıda Otoritesi, ürünlerde "Sudan" adı verilen endüstriyel renklendirici kullanıldığını duyurdu.

Gıda Mühendisi ve Kalite Kontrol Uzmanı Süleyman Uzun, ''Çok popüler bir kitapta Türk baharatları övülür, önerilir. Ama artık bundan yoksun durumdayız. Bu ürünler dış ticaretimizi olumsuz etkileyecek. Durum iç piyasada da farklı değil'' dedi ve durumun buzdağının sadece görünen kısmının olduğunu bu yüzden de denetimlerin artırılması gerektiğini konusunda uyarıda bulundu.

''DÖRDÜ DE RENKLENDİRİCİ ELEMENT''



Yurtdışındaki ürünlerde tespit edilen 4 farklı zarar element, nedir sorusuna da yanıt veren Uzun, ''Dördü de renklendirici element. Tüketiciyi kandırmak üzere kullanılmış. Bu maddeler sentetik ve kanserojen olanlar. Aynı zamanda çocukların zihinsel gelişimini de etkiliyor'' dedi.



Gıda Mühendisi Süleyman Uzun'a göre hatalı ürün listeleri yeniden kamuoyu işle paylaşılmalı.



''HATALI ÜRÜNLER LİSTESİ YAYIMLANMALI''



Uzun, ''Sumak, pul biber gibi parçalı ürünler, parlak olduğu zaman tüketiciyi cezbediyor. Buna benzer bir çok tağşiş var. Bakanlığın tağşiş listeleri ile karşılaşırdık, 3 aydır bu listeler yayınlanmıyor. Bu listelerin yayınlanıyor olması firmaların bu zararlı maddeleri kullanma oranını azaltıyordu'' diye konuştu.



SUÇLANAN FİRMADAN AÇIKLAMA



Firma ise yaptığı açıklamada geçen yıl üretim tesislerinde çıkan yangın sonrası farklı tedarikçilerden hammadde almak zorunda kaldıklarını, bahsi geçen üründe "Sudan" maddesine rastlanması sonucu ürünün Türkiye'de zincir mağazalardan toplatıldığını ve imha edildiğini açıkladı.



Durumun ihracat dayanan ülkelere de bildirildiği ancak farklı bir şirketin üretim standartlarına uymayan paketleri ihraç ettiği belirtildi.