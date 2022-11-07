Singapur'a ihraç edilen Türk baharatları toplatıldı

Türkiye'den Singapur'a ihraç edilen bazı baharatların satışı durduruldu. Yetkililer ürünlerde kanserojen madde tespit edildiğini duyurdu. Suçlanan firmadan da bir açıklama geldi. Peki söz konusu maddeler ne ve Türkiye'de ne gibi önlemler alınmalı? Gıda Mühendisi-Kalite Kontrol Uzmanı Süleyman Uzun NTV'den Baran Bila'ya anlattı.

Singapur'a ihraç edilen Türk baharatları toplatıldı

'den ihraç edilen baharatlarda kanserojen maddeye rastlanınca ünlü bir firmaya ait paketler toplatıldı. Baharatların, piyasaya sürülmesine izin verilmedi.

Gıda Otoritesi, ürünlerde "Sudan" adı verilen endüstriyel renklendirici kullanıldığını duyurdu.

Gıda Mühendisi ve Kalite Kontrol Uzmanı Süleyman Uzun, ''Çok popüler bir kitapta Türk baharatları övülür, önerilir. Ama artık bundan yoksun durumdayız. Bu ürünler dış ticaretimizi olumsuz etkileyecek. Durum iç piyasada da farklı değil'' dedi ve durumun buzdağının sadece görünen kısmının olduğunu bu yüzden de denetimlerin artırılması gerektiğini konusunda uyarıda bulundu. 

Singapur'a ihraç edilen Türk baharatları toplatıldı - 1

''DÖRDÜ DE RENKLENDİRİCİ ELEMENT''

Yurtdışındaki ürünlerde tespit edilen 4 farklı zarar element, nedir sorusuna da yanıt veren Uzun, ''Dördü de renklendirici element. Tüketiciyi kandırmak üzere kullanılmış. Bu maddeler sentetik ve kanserojen olanlar. Aynı zamanda çocukların zihinsel gelişimini de etkiliyor'' dedi. 

Gıda Mühendisi Süleyman Uzun'a göre hatalı ürün listeleri yeniden kamuoyu işle paylaşılmalı.

''HATALI ÜRÜNLER LİSTESİ YAYIMLANMALI''

Uzun, ''Sumak, pul biber gibi parçalı ürünler, parlak olduğu zaman tüketiciyi cezbediyor. Buna benzer bir çok tağşiş var. Bakanlığın tağşiş listeleri ile karşılaşırdık, 3 aydır bu listeler yayınlanmıyor. Bu listelerin yayınlanıyor olması firmaların bu zararlı maddeleri kullanma oranını azaltıyordu'' diye konuştu. 

SUÇLANAN FİRMADAN AÇIKLAMA

Firma ise yaptığı açıklamada geçen yıl üretim tesislerinde çıkan yangın sonrası farklı tedarikçilerden hammadde almak zorunda kaldıklarını, bahsi geçen üründe "Sudan" maddesine rastlanması sonucu ürünün Türkiye'de zincir mağazalardan toplatıldığını ve imha edildiğini açıkladı.

Durumun ihracat dayanan ülkelere de bildirildiği ancak farklı bir şirketin üretim standartlarına uymayan paketleri ihraç ettiği belirtildi.

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