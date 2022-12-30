SİPER füzesi 100 kilometre menzilini aştı

Milli uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER projesinde kritik bir eşik daha aşıldı.



SİPER Blok-1 füzesi, ilk defa 100 kilometreyi aşan menzildeki hedefi başarıyla vurdu. SİPER, bu atışıyla hedef tespit, takip ve isabet yeteneğini gözler önüne serdi.

SİPER füzesinin test atışı Sinop Test Merkezi'nde ASELSAN-ROKETSAN iş birliğinde gerçekleştirildi.

Önce yüksek hızlı hedef uçak, gökyüzüne gönderildi. Ardından ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK -SAGE tarafından geliştirilen radar ve takip sistemleriyle füze hedefe kilitlendi.

SİPER Blok-1 füzesi, fırlatıldıktan saniyeler sonra 100 kilometreyi aşan menzildeki hedefi tam isabetle imha etti.

Başarılı test atışının ardından ilk açıklama Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den geldi.



Sosyal medyadan test atışına ilişkin görüntüleri paylaşan Demir, SİPER Füzesi'nin bu başarısının Türkiye Yüzyılı'na girerken Türk milletine yeni yıl hediyesi olduğunu belitti. 2023'ün yerli hava savunma sistemleri için önemli bir yıl olacağının da altını çizen Demir, "Uzun Menzilli Hava Savunma ve Füze Sistemi SİPER hizmete sunulacak." dedi.



Bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin korunması amacıyla geliştirilen SİPER, uzun menzilde ve dağınık mimaride hava savunması sağlayacak. Hava soluyan hedeflere karşı etkili olan SİPER ileriki geliştirme aşamalarında balistik füze engelleme yeteneğine de kavuşturularak.