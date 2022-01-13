Şişli'de yangında mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı

Duatepe Mahallesi Savaş Sokak 40 numarada saat 19.15 sıralarında 4 katlı binanın en üst katında tek başına yaşayan kadının oturduğu dairede elektrik sobası kablolarının tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Dairenin penceresinden sızan dumanı fark eden sokak sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada içeri giren bazı vatandaşlar, kapılara vurarak bina sakinlerini uyarmaya çalıştı.



Yangının çıktığı dairenin kapısını çalan vatandaşlar, alzheimer hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki kadının dışarı çıkmaması üzerine kapıyı kırmak istedi. Tüm çabalarına rağmen demir kapıyı kıramayan vatandaşlar, bu kez çatı katında yaşayan yürüme engelli kadının yardımına koştu. Kendi başına dışarı çıkamayan kadın, bir vatandaş tarafından kucaklanarak aşağı indirildi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı dairede mahsur kalan kadını kurtarmak için yangın merdiveni yardımıyla pencereden içeri girdi. Kapıyı içeriden açan itfaiye ekipleri, dumandan etkilendiği öğrenilen kadını dışarı çıkardı. Kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, dairede küçük çapta hasar oluştu.



Çatı katında mahsur kalan kadını kurtaran Doğan Korkusuz, "Ben kapıda arkadaşımla birlikte oturuyordum. Yukardan teyzenin sesini duydum, dumanlar çıkıyordu. Teyzede yangın var diye bağırıyordu. Ben de koşarak üst kata çıktım. Kapısına vurdum ama açmadı. Bir daha vurdum açmadı. Komşusuna sordum, alzheimer hastalığı varmış. Duymadı beni galiba, itfaiyeyi aradık itfaiye geldi. Sonra gördük ki üst katta bir teyze daha varmış, o da alzheimer hastasıymış. Onun kapısını çaldım, kapıyı açtı ama onun katında yangın yoktu. 'Gel abla aşağı inelim' dedim. Beni duymuyordu, ben de onu kucağıma alıp aşağı indirdim. Daha sonra itfaiye geldi üst kata çıktı. Binada mahsur kalan kadını kurtardılar" dedi.