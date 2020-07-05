Sivas'ta sulama kanalına düşen 2 çocuk öldü

Cansız bedenleri sulama kanalında bulunan çocukların oyun oynarken suya girdikleri tahmin ediliyor.

İHA - Anadolu Ajansı 05.07.2020 - 21:23

Sivas'ta sulama kanalına düşen 2 çocuk öldü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına düşen 2 çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mumcuçiftliği köyünde tarım işçisi olarak çalışan 2 aile, tarladan döndükten sonra çocukları Devran (2) ve Ramazan Konaç'ın (3) yanlarında olmadığını fark etti.

Yapılan aramada çocuklar çadırların yanındaki sulama kanalında bulundu.

Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocukların oyun oynarken suya girdikleri tahmin ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...