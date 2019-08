Aile üyelerine aynı anda su içirmeyi alışkanlık haline getirdi, böylelikle şüphe çekmemeyi planladı. Hazırladığı siyanürlü limonatayı da bu yöntemle anne ve babasına tek seferde içirerek öldürdü.



Üniversite öğrencisine çifte müebbet istendi.



Olay 14 Mayıs'ta İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, internetten sipariş ettiği siyanürü limonataya karıştırdı. "Değişik bir içecek yaptım'' diyerek ailesine ikram etti.



Limonatayı içen anne Fatma ve baba Mehmet Kalkan çifti yaşamını yitirdi. Çiftin 16 yaşındaki oğlu Mehmet Taha ise anne ve babasının fenalaştığını görünce içeceği reddederek hayatta kaldı.



Tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan için iddianame hazırlandı. 20 sayfalık raporda çarpıcı detaylar var. Buna göre sanığın, olaydan birkaç gün önce tüm ailesine aynı anda su içirmeyi alışkanlık haline getirdiği öğrenildi. Böylece ailenin siyanürlü limonatayı içerken şüphelenmemesini sağladığı belirtildi.



Kimya öğrencisi Mahmut Can Kalkan için iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca siyanür tek başına öldürücü nitelikte olduğu için kimyasal silah sayılması talep edildi. Sanığın şizofreni olup olmadığına yönelik rapor ise bekleniyor.