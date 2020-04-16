Sokağa çıkma yasağında evlere gazete dağıtımı

İletişim Başkanlığı, sokağa çıkma yasağı sırasında medya faaliyetleri ve gazete dağıtımına ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi tüm dünyada etkisini

sürdürürken, Türkiye bütün kurumları, sağlık çalışanları, bilim insanları ve

vatandaşlarıyla salgına karşı başarılı bir mücadele yürütmektedir.

Bu kapsamda ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile birçok edbir uygulamaya alınmıştır.



Salgının önlenmesi noktasında diğer tedbirlerle birlikte 31 ilimizde hafta

sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması da kritik önem taşımaktadır. Devletimiz bu iki gün boyunca halkımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik düzeni sağlamaktadır.

Sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde medya mensuplarımızın faaliyetlerine devam edebilmeleri ve vatandaşlarımızın gazetelere erişebilmeleri de mümkün olacaktır.



MEDYA KURULUŞLARI FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRECEK

Bu kapsamda gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım

matbaaları açık olacak, medya kurumlarının yönetici, görevli ve

çalışanları faaliyetlerini sürdürebilecektir.



Bu süre boyunca gazete dağıtım şirketleri de açık olacaktır. Gazete

dağıtımı sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi

dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa

Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla evlere servis şeklinde

yapılacaktır."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA İSTİSNALAR