Sokağa çıkma yasağında evlere gazete dağıtımı

ntv.com.tr 16.04.2020 - 17:34
İletişim Başkanlığı, sokağa çıkma yasağı sırasında medya faaliyetleri ve gazete dağıtımına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi tüm dünyada etkisini
sürdürürken, Türkiye bütün kurumları, sağlık çalışanları, bilim insanları ve
vatandaşlarıyla salgına karşı başarılı bir mücadele yürütmektedir.
Bu kapsamda ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile birçok edbir uygulamaya alınmıştır.
Salgının önlenmesi noktasında diğer tedbirlerle birlikte 31 ilimizde hafta
sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması da kritik önem taşımaktadır. Devletimiz bu iki gün boyunca halkımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik düzeni sağlamaktadır.
Sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde medya mensuplarımızın faaliyetlerine devam edebilmeleri ve vatandaşlarımızın gazetelere erişebilmeleri de mümkün olacaktır.
MEDYA KURULUŞLARI FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRECEK
Bu kapsamda gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım
matbaaları açık olacak, medya kurumlarının yönetici, görevli ve
çalışanları faaliyetlerini sürdürebilecektir.
Bu süre boyunca gazete dağıtım şirketleri de açık olacaktır. Gazete
dağıtımı sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi
dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa
Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla evlere servis şeklinde
yapılacaktır."
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA İSTİSNALAR