Soma davasında ikinci duruşma: Madenci ailelerinin avukatları reddi hakim talebinde bulundu

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin yaşamını yitirdiği kömür ocağı faciası davası devam ediyor.



Davada Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın arasında olduğu 4 sanık yargılanıyor. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesi madenci aileleri davanın görüleceği salona yürüyerek eylem yaptı.

Duruşmada madenci ailelerinin avukatları yeni bilirkişi raporu talep etti.

Avukatlar "bazı bürokratların dava için araya girdiği" iddiasının da araştırılmasını istedi.



Mahkeme heyetinin kabul etmemesi üzerine ise reddi hakim talebinde bulundu.



Davada savcı, Can Gürkan ve 2 sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını birinin ise beraatini talep etmişti.