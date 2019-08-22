Son dakika haberi! Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde vahşet yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, G.D.T isimli bir kişi, elektrikli bisiklet kullanan Hayati Özkaya'ya tabancayla ateş etti. Saldırı sırasında Özkaya'nın kucağında 5 yaşındaki oğlu da vardı.

Başından vurulan iki çocuk babası Özkaya, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Cinayete şahit olan çocuk, çevredekiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Yaklaşık 500 mesafedeki kahvehaneye yönelen saldırgan, burada da işletme sahibi Okan Develi ile arkadaşı Necmettin Şahinoğlu'nu başından vurdu.

Develi ve Şahinoğlu da hayatını kaybetti.





Emniyet güçleri, otomobille kaçmak isterkeyen G.D.T'yi yakaladı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.