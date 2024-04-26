Özgür Özel: Müzakere de mücadele de ederiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi önemli mesajlar verdi.



Özel, "Vatandaşın gündemi olmayan hiçbir gündemle meşgul olmayacağım. Birileri istedi diye onlarla kavga etmeyeceğim. Gündemi değiştirmelerine izin vermeyeceğim. Müzakere de eden mücadele de eden yepyeni, dinamik sonuç alan bir siyaset için yola çıktık." dedi.

"CHP YENİ BİR DÖNEME GİRDİ"



Özel, yerel seçimin ardından CHP'nin farklı bir döneme girdiğini belirterek "Benim gündemim birilerinin kaybettiği siyasi mevzileri kazanmaları için, kaybedecekleri koltuklara çare bulmak için yaratacakları suni gündemler değildir." diye konuştu.



"Millet görev verdi, pişman etmeyeceğiz." ifadesini kullanan Özgür Özel, şöyle devam etti:



"Bunu bir zafer olarak görmüyorum. Ben bu seçim sonuçlarını bir görev, bir vazife ve millet adına bir fırsat olarak görüyorum."

ÖZGÜR ÖZEL, DENİZLİ ZİYARETİNDE BELEDİYEYE MOTORLA GİTTİ



Özel, CHP Denizli İl Başkanı'na yerel seçimde başarılı olunması halinde kırmızı motor hediye edeceğini söylemişti.



Özgür Özel, Denizli ziyaretinde belediyeye motorla gitti.

