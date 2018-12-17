Ankara'daki 9 kişinin hayatını kaybettiği Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında kusurları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen hareket memuru S.Y, makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ejder Oğuz Özdemir tarafından sorgulanmalarının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgularının ardından 3 şüpheli, "Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"HAT DEĞİŞİKLİĞİ BİLGİSİ VERİLMEDİ"



Hareket memuru S.Y. mahkemedeki ifadesinde "Bana hat değişikliği bilgisi verilmedi. Hızlı tren kazasında benim bir kusurum yoktur. Hat 1'den gitmesi gereken YHT hat 2'ye girdi.



Daha önce risksiz ve insan faktörü daha az kullanılmak suretiyle işleyen sistemin değiştirilmesiyle trenlerin kabul ve sevk işlemlerini tamamen makasçının çalışmasına, özverisine bağlayan yönetimin gerekli önlemi almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ÇARPIŞMA ANI KAMERADA

"KONTROL MEMURUNA TEYİT ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"



Makasçı Osman Y. savcılık ifadesinde, "Saat 05.00'da kılavuz makine 8. yoldan H1'i takiben gitmesi için hareket memuru Sinan Y.'nin talimatı üzerine makası tanzim ettim. Daha sonra akşamdan 12. yolda olan saat 06.10 İstanbul trenini hareket memurunun talimatıyla H1'e tanzim edip gönderdik.

Daha sonra depodan saat 06.50 Eskişehir treni boş olarak geldi. Hareket memurunun talimatıyla makasını tanzim edip 13. yola aldım. Bu treni yola alırken 12. yol başındaki makas buzlandığı için iğne ucu oturdu ancak kilitleme yapmadı. Ben de hareket memuruna bu durumu bildirdim. Treni yavaş hareketleriyle yola yerleştirdik.

Daha sonra gece en son gelip 11. yolda park halinde olan saat 06.30 Konya trenini hareket memurunun H1'den sevk etmem talimatı üzerine panodan elektrik kontrolünü S makası yeşil renkli butona basarak H1'e geçirdiğimi hatırlıyorum. Ancak yoğunluk nedeniyle hareket kontrol memuru Sinan Y.'e bunu yaptığımı teyit ettiğimi hatırlamıyorum" dedi.

9 KİŞİ ÖLDÜ

Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin 13 Aralık'ta kılavuz lokomotifi ile çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kusurlu oldukları gerekçesiyle hareket memuru S.Y, makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E gözaltına alınmıştı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 3 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilmişti.

TREN KAZASI NASIL OLDU (ANİMASYON)