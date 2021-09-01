SON DAKİKA: Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı’nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir" dedi.

01.09.2021 - 14:57 | Son Güncelleme : 01.09.2021 - 15:01

SON DAKİKA: Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

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Son dakika haberi! 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamda seçim barajının yüzde 7 olarak belirlendiğini açıkladı.

Bahçeli, "Seçim barajının yüzde 5 mi, yüzde 7 mi olsun tartışmaları lüzumsuz emek ziyanıdır. Nitekim baraj konusundaki arayış ve çalışmalar bu açıklamayla noktalanmış ve Cumhur İttifakı’nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir.
Artık başka bir değerlendirmeye de gerek kalmamıştır" dedi.

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