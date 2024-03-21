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SON DAKİKA: Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA HABERİ: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

SON DAKİKA: Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA | AFAD'dan yapılan açıklamada saat 22.20 sıralarında merkez üssü Dursunbey olan 4 büyüklüğünde bir deprem olduğu bildirildi.

Sarsıntı yerin 7.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Dursunbey'in yanı sıra çevre ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşayanlar da oldu.

Depremin ardından AFAD ekipleri harekete geçti.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.

Kent genelinde kontroller sürüyor.

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