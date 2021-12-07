SON DAKİKA: Cemal Kaşıkçı'yı öldüren suikast timinden bir kişi yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: Cemal Kaşıkçı'yı öldüren 15 kişilik suikast timinde yer alan bir kişi Fransa'da havaalanında yakalandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.12.2021 - 18:53 | Son Güncelleme : 07.12.2021 - 19:17

SON DAKİKA: Cemal Kaşıkçı'yı öldüren suikast timinden bir kişi yakalandı

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle bağlantılı bir şüphelinin, Fransa'nın başkenti Paris'te yakalandığı belirtildi.

Fransız basınının, adli kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı zanlının, Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda sınır polisi tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Haberlerde, 33 yaşındaki şüpheli Halid Alotaibi'nin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmek üzere uçağa binerken yakalandığı aktarıldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

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