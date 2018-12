Son dakika haberi!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgaliyle burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis, 114 sanığın yargılandığı davada, eski albaylar Muammer Aygar ve Mürsel Çıkrıkçı, toplam 9 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin sekiz yüz beşer yıl hapis cezasına çarptırıldı.



İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 51. duruşmada, mahkeme başkanı Ömer Günaydın kararını açıklamadan önce "Aralarında vicdani hükümlerin de olduğu kararlar da vardır. Kararı vermek bize nasip oldu. Tarihi bir karar. Türkiye 15 Temmuz'da büyük bir travma yaşadı. Kararda önce yasalara göre, sonrada vicdani kanaati ön plana koyduk. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum." diye konuştu.



Daha sonra mahkeme heyeti, kararını yaklaşık 2 saatte okudu.



Mahkeme heyeti, 26 sanığı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 8 sanığa da aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, bu sanıkların pişmanlıklarını gösteren beyanda bulunmaları nedeniyle cezalarını müebbet hapse indirdi.



64 SANIĞA BERAAT



Mahkeme, 14'ü eski polis memuru olan 16 sanığı ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçundan on beşer yıl hapis cezasına çarptırarak, duruşmalardaki iyi hallerinden dolayı sanıkların cezalarını on iki yıl altışar ay hapse düşürdü.



İradeleri komutanları tarafından fesada uğratıldığı gerekçesiyle 57’si er 7’si askeri öğrenci olan toplam 64 sanığa ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.



Maktul Murat Akdemir’i kasten öldürme suçundan 14 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsine hükmederek, bir sanığa iyi hal indirimi uygulayıp cezasını müebbet hapse indiren mahkeme, maktuller Mustafa Cambaz ve Kader Sivri’yi kasten öldürmekten 7 sanığa ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanığa da ikişer kez müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, maktuller Gökhan Esen, Halil Kantarcı, Burak Cantürk ve Osman Yılmaz’ı kasten öldürmekten 6 sanığı dörder kez ağırlaştırılmış müebbet, 4 sanığı da dörder kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.



Mahkeme heyeti, maktul Fatih Dalgıç’ı kasten öldürmekten 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanığa da müebbet hapis cezası vererek, sanık Muammer Aygar'ı 8 maktulü kasten öldürmeye azmettirmek suçundan ağırlaştırılmış müebbete, Mürsel Çıkrıkçı’yı da iki maktulü kasten öldürmeye azmettirmek suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.



Mahkeme, sanık eski Albay Muammer Aygar'a 127 müştekiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs etmeye azmettirme" suçundan, eski Albay Mürsel Çıkrıkçı’ya da "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan bin sekiz yüz beşer yıl hapis cezası verdi.



Heyet, ayrıca bazı sanıkları da "kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "kasten yaralama" suçlarından, değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırdı.



"GEÇİTLİ SUÇ" KURALLARI NAZARA ALINDI



Mahkeme, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçundan on ikişer yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılan 14’ü eski polis memuru olan 16 sanığın tahliyesine hükmederek, tutuksuz yargılanan Astsubay Metin Soylu’nun ise tutuklanmasını kararlaştırdı.



"Kamu malına zarar verme", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahlı tehdit" suçundan mütalaada bazı sanıkların cezalandırılmalarının talep edildiğini hatırlatan mahkeme, "geçitli suç" kuralları nazara alınarak, olayın bir bütün halinde değerlendirilmesi sonucunda sanıkların işledikleri suçları "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunun kapsamı ve unsurları içinde kaldığından hüküm kurulmasına yer olmadığını belirtti.



Eski albaylar Muammer Aygar ve Mürsel Çıkrıkçı'yı, toplam 9 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam bin sekiz yüz beşer yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, 33 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.



"İSTİNAF SÜRECİNİ BAŞLATACAĞIZ"



Öte yandan, duruşmanın ardından müşteki avukatlarından 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu Başkanı Avukat Mehmet Alagöz, basın mensuplarına açıklama yaptı.



Sanıklara verilen cezaları anımsatan Alagöz, "Sanıkların tahriklerine rağmen sakin ve soğuk kanlılıkla davayı takip ettik. Bugün bu karar açıklandı. Şehitlerimiz geri gelmese de gazilerimizin bir kısım yaraları tedavi edilemezse de en azından sanıkların işledikleri suçtan ceza almaları, toplum vicdanı açısından bir nebze ümit verici." dedi.



Alagöz, Türkiye'de bir daha kimsenin darbe yapmaya kalkışmaması için bütün darbecilerin yargılanarak hesap vermesi gerektiğini anlatarak, "Biz en azından kararı duymaktan sanıkların bir kısmının cezalandırılmasından memnunuz ama süreç devam ediyor ve süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Biz bütün şehit ve gazi yakınları adına davanın istinaf sürecini başlatacağız. Bu işin takipçisi olacağız. Milletimiz sakin olsun, rahat olsunlar, bu davaların takipçisi olduğumuzu bilsinler." diye konuştu.



Mahkemenin, bazı erler ve askeri öğrencilerle ilgili cezalandırmaya gitmediğini dile getiren Alagöz, sanıkların rütbelerine göre değil, eylemlerini değerlendirerek cezalandırma yapıldığını, özellikle darbeye karışan, aktif olarak eylemlerde bulunan ve ihmali hareketlerle suçun işlenmesine engel olmayan kişiler hakkında hüküm kurulduğunu söyledi.