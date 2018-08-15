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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve başta Suriye olmak üzere bölgesel konular ele alındı.



Güncel gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, iki liderin eylül sonunda Berlin’de gerçekleştirecekleri buluşmaya da değinildi.

BAKANLAR BİR ARAYA GELECEK



İki lider, önümüzdeki günlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya’nın Maliye ve Ekonomi bakanlarının bir araya gelmeleri konusunda mutabık kaldı.

MERKEL: TÜRK EKONOMİSİNİN GÜÇLÜ OLMASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ



Merkel görüşmede, Türk ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladı.



İki lider, Türkiye-Almanya arasındaki işbirliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslarla daha da güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını da teyit etti.