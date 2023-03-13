6284 sayılı kanun tartışması | Bakan Yanık: Varlığı son derece önemli

Son dakika haberi! 6284 sayılı kanunun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yapılan en önemli yasal düzenlemelerden biri olduğunun altını çizen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kanunun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz." dedi ve sözlerine şunları ekledi:

''TARTIŞMAYA AÇILMASI DAHİ KABUL EDİLEMEZ''



''6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez.''

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, katıldığı bir televizyon programında Cumhur İttifakı’na katılım için şart koştukları 30 maddelik taleplerine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, bu maddelerin içinde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılmasını da öngören taleplerin olduğunu belirtmişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ysa bu açıkmalara sosyal medya üzerinden şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Muhafazakâr genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz."



6284 SAYILI KANUN NEDİR?



6284 sayılı kanun; Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 8 Mart 2012'de kabul edilen ve 20 Mart 2012'de T.C. Resmî Gazete'de yayımlandı.



Kanunun amacı şiddet gören ya da bu yönde bir tehdit altında bulunan kadın, çocuk, aile bireyi ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının korunması ve bu kişileri hedef alan şiddetin önlenmesi için alınacak önlemleri düzenlemek.



Kanun fiziksel şiddetin yanı sıra, ekonomik, psikolojik, cinsel şiddet gibi farklı şiddet türlerini de kapsıyor.