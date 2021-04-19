SON DAKİKA HABERİ: 55 yaş üstüne aşılama başladı

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakan Koca, bugün itibariyle aşılamada yeni bir safhaya geçildiğini duyurdu. Bakan Koca, ''Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum'' açıklamasını yaptı.

ntv.com.tr 19.04.2021 - 17:09

SON DAKİKA HABERİ: 55 yaş üstüne aşılama başladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 55 yaş üstüne aşılamanın başladığını duyurdu. 

Bakan Koca, açıklamayı Twitter hesanı üzerinden yaptı. 

Bugün itibariyle aşılamada yeni bir safhaya geçildiğini belirten Koca, ''Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum'' ifadelerini kullandı. 

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