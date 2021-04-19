SON DAKİKA HABERİ: 55 yaş üstüne aşılama başladı

Son dakika haberi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 55 yaş üstüne aşılamanın başladığını duyurdu.

Bakan Koca, açıklamayı Twitter hesanı üzerinden yaptı.

Bugün itibariyle aşılamada yeni bir safhaya geçildiğini belirten Koca, ''Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek.