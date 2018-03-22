Son dakika haberi... Afrin'de 3 asker şehit

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Afrin'de 3 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.



Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Afrin merkezindeki arama tarama çalışmaları devam ediyor.



Başbakan Binali Yıldırım, TSK birliklerinin bölgede el yapımı patlayıcı tuzaklarının temizlenmesi faaliyeti sırasında Afrin'de 3 askerin şehit düştüğünü açıkladı.



Ankara'da Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Projesi'nin (EYDEP) tanıtım toplantısında konuşan Yıldırım, "Zeytin Dalı Harekatı başarıyla tamamlandı. Şimdi temizlik yapılıyor. Terör sağı solu tuzaklamışlar. Bunların temizliğiyle uğraşırken kayıplarımız da oluyor. Maalesef bugün 3 şehidimiz var. El yapımı patlayıcı temizliği yaparken şehit oldular. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

AFRİN'DE GÜVENLİK ONLARA EMANET

GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA

Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında patlamada 3 askerin de yaralandığı bildirildi. Bilgilendirme açıklamasında "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.