SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da 6 katlı binada doğalgaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen doğalgaz patlamasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.
Küçük Kayaş Mahallesi 1856. sokaktaki patlamada hayatını kaybeden kişinin 70 yaşında yalnız yaşan yaşlı bir kadın olduğu öğrenildi.
Ankara Valisi Vasip Şahin, patlama sonrası ölen kişinin dışında bir yaralı olmadığını açıkladı.
Patlamanın etkisiyle çevre binalarda da hasar meydana geldi.
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