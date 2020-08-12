SON DAKİKA HABERİ: Bakan Akar'dan Yunanistan'a diyalog çağrısı

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalog yoluyla çözmek istiyor. Sahada ve masada uluslararası hukuk ve iyi komşuluktan yanayız" dedi.

12.08.2020 - 14:32 | Son Güncelleme : 12.08.2020 - 14:33

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Akar'dan Yunanistan'a diyalog çağrısı

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