SON DAKİKA HABERİ: Bakan Akar'dan Yunanistan'a diyalog çağrısı
SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalog yoluyla çözmek istiyor. Sahada ve masada uluslararası hukuk ve iyi komşuluktan yanayız" dedi.
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12.08.2020 - 14:32| Son Güncelleme : 12.08.2020 - 14:33
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