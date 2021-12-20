Bakan Çavuşoğlu: İstanbul-Erivan uçuşları yakında başlayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah'la ortak basın toplantısı düzenledi.



Ermenistan'la ilişkilere dair bir soru üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgenin istikrarı doğrultusunda güven arttırıcı adımlar attığını vurgulayarakşunları söyledi:



"Doğrudan temasların başlaması için karşılıklı özel temsilcilerimizi atadık, görevlendirdik. En kısa zamanda özel temsilcilerimiz bir araya gelecek. Yine daha önce Atlas Global şirketi piyasadan çekilinceye kadar uçuyordu. Şimdi bazı şirketlerin İstanbul-Erivan arasında uçuş talepleri oldu. Hem Ermenistan tarafından hem Türkiye tarafından. Ulaştırma Bakanlığımız Sivil Havacılık Kurumumuz ile beraber bunları değerlendiriyoruz. Bazı şirketler uçuşlara önümüzdeki günlerde başlayacak."



Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Kalkınma Bankası'nın bir fon kurma kararı aldığını belirterek, her ülkenin kendi imkanları çerçevesinde katkı sağlayacağını söyledi.

"UZMANLARIMIZ BU AKŞAM DOHA'YA GİDİYOR"



Afganistan'ın devlet olarak çökmemesi için neler yapılması gerektiğini dünkü toplantıda ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Diğer taraftan, Kabil Havaalanı konusunda uzmanlarımız bu akşam Doha'ya gidiyorlar. Bildiğiniz gibi bir Türk şirketiyle bir Katar şirketi sadece Kabil değil, Afganistan'daki 5 havaalanının birlikte işletilmesi için mutabakat muhtırası imzaladı. Bu çerçevede Afganistan geçici yönetimine ortak tekliflerde bulunacağız.

Arkadaşlarımız bu gece Doha'ya gidiyor. Oradan birlikte Kabil'e gidecekler. Çarşamba günü büyük olasılıkla gidecekler ve oradaki geçici yönetimle bu konuyu birlikte ele alacaklar. Şartlarımız uygun olursa, havaalanlarını Katar'la beraber işletiriz. Tabii şartlar uymazsa da böyle illa işleteceğiz diye bir derdimiz yok. Sonuçta önümüzdeki günlerde bu netleşecek."