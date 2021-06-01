SON DAKİKA HABERİ | Bakan Koca ilk kez tarih verdi: Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında soruları cevapladı.

Bakan Koca, 'Erken dönemde bir rahatlama bekliyoruz' diyerek, yaz aylarını işaret etti.

Sağlık Bakanı, maske takma zorunluluğunun kalkması için ilk kez tarih verdi.

Bakan Koca, ''Eylül'de normal hayata dönmek istiyoruz, toplumsal bağışıklık yakalandıktan sonra aşı olanlar maske takmayabilir. Aşı takviminde aksama olmazsa, toplumsal bağışıklık yaz aylarında yakalanacak ve Türkiye sonbaharda normal hayata dönecek'' dedi.

Toplumun en az yüzde 60'ının aşılanmasıyla toplumsal bağışıklığın oluşabileceğini söyleyen Bakan Koca, ''Toplumsal bağışıklığın oluşması önemli. Aşılamayı da biz Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül dahil olmak üzere yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz. Sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir'' ifadelerini kullandı.

AŞILAMA TAKVİMİNDE SON DURUM



Gelecek hafta sonuna kadar 12 milyon doz BioNTech

aşısının Türkiye’de olacağını söyleyen Bakan Koca, yerli aşının eylül ayında uygulanmaya başlamasının planlandığını belirtti. Aşı sırası gelenlerin aşı olma oranının arttığını belirten Koca, takvim işlerse aşılamada haziran sonunda 20 yaşa kadar inileceğini söyledi.



''HAZİRAN SONU 20 YAŞA İNER''



Koca, ''Aşılamayı sağlayarak Eylül sonrasında okullar, üniversiteler ve yüksekokullar dahil olmak üzere normal hayata dönecek şekilde açılmasını hedefliyoruz'' dedi.