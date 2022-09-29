SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göçebe kültürünün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İznik'te düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, göçebe kültürünün önemine değinerek, "Bu oyunlarla yok olmaya yüz tutan kültürel bir zenginliği yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Göçebe kültürü derken insanlık tarihi kadar eski bir gerçeklikten bahsediyoruz.

Medya araçları dünyayı küçük bir köy haline getirse de kültürün en etkileyici taşıyıcısı göçlerdir.

Bölgemizin dini ve etnik çatışmalarla kavrulduğu bir dönemde barışı, dayanışmayı esas alan bu oyunların iş birliği platformu olduğuna inanıyorum.

Bu oyunlarla yok olmaya yüz tutan kültürel bir zenginliği yaşatmak istiyoruz.

Göçebe Oyunları'nı, dünya çapına yayan bu organizasyonu insanlığın kadim mirasını gelecek kuşaklara bırakma misyonuyla önemli görüyorum.

İnsanlığın binlerce yılına damga vuran bu kültürün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz."

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