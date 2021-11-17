SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yle görüşecek

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 14.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli'yle görüşecek. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Haberler - ntv.com.tr 17.11.2021 - 13:50 | Son Güncelleme : 17.11.2021 - 13:51

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yle görüşecek

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