SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yle görüşecek
SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 14.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli'yle görüşecek. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
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