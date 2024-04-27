Mersin'de 450 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu

Mersin polisinin yasa dışı bahse yönelik gerçekleştirdiği çalışmada 450 milyon TL para trafiği tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de 450 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 7258 Sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık edenlere yönelik düzenledi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada 450 milyon TL para transferi olan 35 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

35 şüphelinin yakalandığı operasyonda adreslerde arama yapan polis 31 adet cep telefonu 31 adet sim kart, 1 adet laptop bilgisayar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan 35 şüpheli ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.

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