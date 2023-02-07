SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın deprem bölgesine gidecek

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti, sabır diledi.

Erdoğan, görüşmede, "Başımız sağolsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi ve hanımefendiyi şehitler sınıfına nail eder. Bütün Taş ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah bende bölgeyi dolaşacağım. Adıyaman'a da uğrayacağım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım" ifadelerini kullandı.