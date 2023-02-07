SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın deprem bölgesine gidecek

SON DAKİKA HABERİ:Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan, görüşmede yarın sabah bölgeyi ziyaret edeceğini dile getirdi.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın deprem bölgesine gidecek
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti, sabır diledi.

Erdoğan, görüşmede, "Başımız sağolsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi ve hanımefendiyi şehitler sınıfına nail eder. Bütün Taş ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah bende bölgeyi dolaşacağım. Adıyaman'a da uğrayacağım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım" ifadelerini kullandı. 

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