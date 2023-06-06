SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşıyla göç konusunu ele aldı

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis'le telefonda görüştü. İki bakan görüşmesinde düzensiz göç konusu ele alındı. Kaskarelis'in Fidan'ı tebrik ettiği öğrenildi.

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşıyla göç konusunu ele aldı
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