SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı'ndan şehit diplomatlar paylaşımı

Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından Ermeni terör örgütlerince katledilen Türk diplomatlara ilişkin bir açıklama yaptı.

24.04.2021 - 11:40 | Son Güncelleme : 24.04.2021 - 12:05

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı'ndan şehit diplomatlar paylaşımı

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

İletişim Başkanlığı'ndan Los Angeles ve İstanbul'da 'Şehit Diplomatlar Sergisi'

İletişim Başkanlığı'ndan Los Angeles ve İstanbul'da 'Şehit Diplomatlar Sergisi'

Son dakika haberi! 

Dışişleri Bakanlığı, Ermeni terör örgütlerince şehit edilen Türk diplomatlarını anarak, "Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız!" mesajını paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ermeni terörü saldırılarında şehit edilen 31 Türk diplomatın isimlerine yer verildi.

Paylaşımda, "Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız! Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...