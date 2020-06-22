SON DAKİKA HABERİ: Diyanet'ten Kurban kesimi ve vekalet açıklaması
SON DAKİKA HABERİ: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Geçen sene ise yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirlenmişti.
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