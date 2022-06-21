SON DAKİKA HABERİ: EPDK Başkanı: Gündemimizde herhangi bir tarife değişikliği yok

SON DAKİKA HABERİ: EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz elektrik fiyatlarına yüzde 30 oranında zam yapılacağı iddialarına ilişkin, "Kurumumuzun gündeminde herhangi bir tarife değişikliği yok. Vatandaşlarımızın böylesi mesnetsiz haberlere itibar etmemesini rica ediyoruz" dedi.

Haberler 21.06.2022 - 20:21 | Son Güncelleme : 21.06.2022 - 20:32

SON DAKİKA HABERİ: EPDK Başkanı: Gündemimizde herhangi bir tarife değişikliği yok

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