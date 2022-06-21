SON DAKİKA HABERİ: EPDK Başkanı: Gündemimizde herhangi bir tarife değişikliği yok
SON DAKİKA HABERİ: EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz elektrik fiyatlarına yüzde 30 oranında zam yapılacağı iddialarına ilişkin, "Kurumumuzun gündeminde herhangi bir tarife değişikliği yok. Vatandaşlarımızın böylesi mesnetsiz haberlere itibar etmemesini rica ediyoruz" dedi.
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Haberler 21.06.2022 - 20:21| Son Güncelleme : 21.06.2022 - 20:32
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