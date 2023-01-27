SON DAKİKA HABERİ: EYT pazartesi günü Meclis'te

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Son dakika haberi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda gözler artık Meclis'e çevrildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'ye ilişkin kanun teklifini pazartesi günü TBMM'ye sunacaklarını açıkladı.



Akbaşoğlu, TBMM'de basın mensuplarının EYT'ye ilişkin yasa teklifine yönelik sorusuna, "İnşallah pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis Başkanlığımıza sunacağız. Bu konuda pazartesi günü saat 11.00'de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız." yanıtını verdi.

MİLLETVEKİLLERİNE DÜZENLEME ANLATILACAK



30 Ocak Pazartesi günü saat 13.00'te Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine EYT düzenlemesi ile ilgili bilgilendirme yapılacak. Teklifi hazırlayan Bakanlık bürokratları, milletvekillerine düzenlemeyi anlatacak.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?



8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak. Çalılşanların kapsamı için SSK, Emekli Sandığı veya Bağ-Kur ayrımı yapılmayacak.



EYT ŞARTLARI NELER?



8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.



Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'da kadınlarda 20 yıl sigortalılık sürüsi ve 7 bin 200 prim günü, erkeklerde 25 yıl ve 9 bin prim günü gerekiyor.



Siortalılık süresini erkekler en son 8 Eylül 2024'te dolduracak.



KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?



Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. Prim ve sigortalılık süresini tamamlayanlarla birlikte bu sayı her yıl artacak.