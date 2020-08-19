SON DAKİKA HABERİ: Kapalı fuarlar 1 Eylül'den itibaren açılıyor (Bakan Pekcan açıkladı)

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Corona virüs önlemleri kapsamında açılışı ertelenen kapalı alandaki fiziki fuarlar yeniden açılıyor.

Açıklamayı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptı.

Salgın sürecinde kapalı olan kapalı fuar alanları 1 Eylül'den itibaren virüs önlemleri kapsamında açılacak. Fuarların açılış çalışmaları 1 Temmuz'da başlamıştı.

Pekcan, fuarlarda alınacak önlemleri şöyle sıraladı:

- Maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak kamu sağlığının korunmasına öncelik verilecek.



- Katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişleri sağlanacak.



-Ayrıca, ziyaretçi sayısı, stantların yerleşim planları, dezenfektasyon gibi belirlenen tüm kurallara yönelik denetimler TOBB tarafından veya görevlendireceği oda/borsa tarafından yapılacak.