SON DAKİKA HABERİ: İbrahim Kalın: Okullar pazartesiden itibaren tatil

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, corona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Sözcü Kalın, Corona virüs tespit edilen hastaya ilişkin, "Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan kişilerle ilgili de sorun söz konusu değil" dedi. Kalın," Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz" açıklamasını yaptı.



İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;



"Dünyadaki tabloya baktığınızda Türkiye'de alınan tedbirlerin etkili olduğunu görüyoruz."



Vatandaşlarımızın corona virüsle mücadelede aktif rol oynamaları ve resmi makamlardan gelen açıklamaları dinlemeleri gerekmektedir.

İlgili kurumlarımızın tavsiyelerini vatandaşlarımızın dikkate alması büyük önem taşımaktadır.

İlk, orta ve lise eğitimi veren okullar 16 Mart'tan itibaren bir hafta tatil edildi.

Üniversiteler 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca eğitime ara verecektir.

Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler.



Ana sınıfı ve kreşler için velilerimizin verilen takvime uymalarını tavsiye ediyoruz.



Kamu personellerinin yurt dışına çıkışı izne tabi olacaktır.

Spor müsabakaları Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacaktır."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

