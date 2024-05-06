Kurban kesim bedeli ne kadar oldu? (2024 Diyanet yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli)

2024 Kurban Bayramı için sayılı günler kala, dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar için vekaletle kurban kesim bedelleri açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte, 2024 kurban kesin bedelleri kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, kurban kesim bedeli ne kadar oldu?



2024 KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR OLDU?



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlediklerini açıkladı.



Buna göre; Ülkemizde 2024 vekaletle kurban kesim bedeli 11 bin 750 lira olarak belirlenirken, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak açıklandı.

