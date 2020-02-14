Son dakika haberi: İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı boş bina çöktü

İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı boş bina 14.45 sıralarında çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Emek Caddesi Narlı Sokak'taki binanın kentsel dönüşüm amacıyla 1 ay önce boşaltıldığı öğrenildi.

Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda, enkaz altında kağıt veya hurda toplayan birinin olma ihtimaline karşı çalışma başlatıldı.

Çalışmalar dinleme cihazları ve hassas burunlu köpekler eşliğinde sürdürülüyor. AFAD öncülüğünde yapılan çalışmalarda enkaz altında kimseye rastlanmadı.

Yıkılan binanın etrafındaki binalar önlem amacıyla tahliye edildi. Enkaz bölgesini güvenlik çemberine alan polis ekipleri vatandaşları bölgeye yaklaştırmıyor.

Binanın yıkılmadan önceki hali

Bina çökerken yanındaki binaya ve sokaktaki otomobillere de zarar verdi.



2.5 KATI KAÇAK ÇIKTI

1991 yılında yapılan binanın 2.5 katının kaçak olduğu bildirildi.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA



Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olayda şu ana kadar bir can kaybı olmadığını söyledi. 1 ay önce boşaltılan binanın yıkımının yarın planlandığını söyleyen Bahadır, "Çökmenin nedeni boşaltılan binadaki kolon demirlerinin satılmak üzere alınması" dedi.

Binanın mühürlü olduğunu belirten Bahadır, "Alt kata boş olduğu için kağıt toplayıcısı ve hurducıların girdiği söyleniyor. Bazı görgü tanıkları çıktığını söylüyor. Çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden de bir açıklama geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bahçelievler ilçemiz Siyavuspaşa Mahallesinde; alınan ilk bilgilere göre bugün 14.44'te kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, çevrede güvenlik önlemleri alınmıştır. Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır. Gelişmelerden bilgi verilecektir."

BOŞ KAĞIDI VERMİŞTİK"



Siyavuşpaşa Mahallesi Muhtarı Selami Aykut, NTV canlı yayınına telefonla bağlanarak olayla ilgili bilgi verdi:



"Kentsel dönüşüm yapılmak üzere 1 ay önce boşaltılmıştı. Yıkılan bina sokağa doğru yıkıldı. Binada herhangi biri yaşamıyordu. Yıkım ekipleri yıkıp yenisine başlayacaklardı. Binaya boş kağıdı vermiştik. Her iki yanındaki bina ise yeni binalar."