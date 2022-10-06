SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Hatay seferini yapan THY uçağının lastiği iniş sırasında patladı

SON DAKİKA HABERİ: THY'nın TK2256 sefer sayılı İstanbul (IST) - Hatay (HTY) seferinde uçağın iniş sırasında lastiği patladı.

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Hatay seferini yapan THY uçağının lastiği iniş sırasında patladı

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Son dakika haberi! 

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; İstanbul-Hatay seferini yapan uçağın iniş sırasında lastiğinin patladığını duyurdu.

Üstün, patlamanın ardından iniş takımlarından birinin aşırı ısındığını ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle soğutmanın sağlandığını belirtti. 

Tahliye edilen yolcu ve personellerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

Uçakta 104+1 yolcu ile 2 kokpit, 4 kabin personeli bulunuyordu.

TC-JVN kuyruk kodlu Boeing 737-800 tip uçağın pistten alınma çalışmaları ise sürüyor. Bu nedenle Hatay meydanda 07 Ekim 00:00’a kadar notam* yayınlandı.

* NOTAM, havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri olarak tanımlanıyor.

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