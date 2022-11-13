SON DAKİKA HABERİ... İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı: 6 can kaybı, 53 yaralı

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Kalleş saldırının failleri ortaya çıkarılacak" dedi. Patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında 5 savcı görevlendirildi.

SON DAKİKA HABERİ... İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı: 6 can kaybı, 53 yaralı

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'da İstiklal Caddesi'nde ki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı.

Saldırı saat 16.20 sıralarında meydana gerçekleştirildi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmıyor. Patlamanın olduğu bölge yaya girişine kapatıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Patlamaya ilişkin son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını bildirdi.

İlk incelemelere göre saldırıda "terör kokusu" olduğunu söyleyen Erdoğan, "İlk tespitler bir kadının rol oynadığını gösteriyor, kalleş saldırının failleri ortaya çıkarılacak" dedi.

5 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma başlatılarak 5 savcı görevlendirilirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da İstanbul'a gideceği öğrenildi. 

Kızılay: Bölgedeki hastanelere kan sevkiyatı yapıldı, şu an acil kan ihtiyacı yok

 YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Ayrıca Sulh Ceza Hakimliğince patlamayla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi. 

FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Yayın yasağının toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlara mani olmak amacıyla getirildiğini vurgulayan Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir. Bu süreçte medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz."

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