11 ilde "Bozdoğan-33" operasyonu: 58 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan kişilere yönelik "Bozdoğan-33" operasyonlarında 58 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

11 ilde "Bozdoğan-33" operasyonu: 58 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle milletin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

İstanbul, Diyarbakır, Adana, Antalya, Bilecik, Mardin, Batman, Muğla, Muş, Şanlıurfa ve Van'da "Bozdoğan-33" operasyonlarının düzenlendiğini belirten Yerlikaya, "11 ilde sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan, terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğuna dair bilgiler olan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan şahıslara yönelik düzenlenen "Bozdoğan-33" operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL VE ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul'da bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyette bulunan, terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olan, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve 1 Mayısı provoke etme hazırlığı içinde olan 9 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır merkezli Batman, İstanbul, Mardin, Muğla, Muş, Şanlıurfa ve Van'da düzenlenen operasyonlarda 28, Adana'da 15, Antalya'da 5, Bilecik'te ise 1 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, 5 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, AK-47 tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Yerlikaya, ayrıca Antalya ve İzmir'deki operasyonlarda sosyal medya hesaplarından sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Deprem bölgesi için mücbir sebep hali ne zaman bitecek?

Deprem bölgesi için mücbir sebep hali ne zaman bitecek?

Adliye içerisindeki kavgaya polisten biber gazlı müdahale: 1 yaralı

Adliye içerisindeki kavgaya polisten biber gazlı müdahale: 1 yaralı

Kütahya'da berber dükkanına silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Kütahya'da berber dükkanına silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Kaza sonrası araçta sıkıştı: "Yüzüm çok mu kötü?" diye sordu

Kaza sonrası araçta sıkıştı: "Yüzüm çok mu kötü?" diye sordu

Liseden atılan öğrenci okul müdürünü bıçakladı

Liseden atılan öğrenci okul müdürünü bıçakladı

Erdoğan-Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu

Erdoğan-Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...